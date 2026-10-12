Netanyahu exige investigar a 24 militares y agentes israelíes que participaron en documental sobre Gaza

El primer ministro pidió identificar y eventualmente procesar a quienes entregaron testimonios anónimos para NAZA, producción que aborda los bombardeos en Gaza, el uso de inteligencia artificial para seleccionar objetivos y la muerte de civiles.

Durante las últimas horas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, exigió investigar a los participantes del documental NAZA, una producción que examina los sistemas utilizados por Israel para seleccionar objetivos en Gaza y las muertes de civiles derivadas de los bombardeos.

El documental recoge los testimonios anónimos de 24 integrantes de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia israelíes. Netanyahu pidió identificar a los participantes e investigar si incurrieron en delitos graves vinculados a la divulgación de información clasificada.

Qué dijo Netanyahu sobre el documental NAZA

NAZA toma su nombre de un acrónimo utilizado por la inteligencia israelí para referirse al número de civiles que se estima podrían morir en un ataque aéreo. La producción se basa en investigaciones desarrolladas desde 2023 por el periodista y codirector Yuval Abraham, junto a Rachel Szor, y en trabajos publicados por medios como The Guardian, +972 Magazine y Local Call.

Netanyahu sostuvo que la película “construye una narrativa falsa, engañosa y sesgada que difama al Estado de Israel y a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) a nivel mundial”, y expresó preocupación por una eventual divulgación de información clasificada.

“Existe la preocupación de que los implicados en esta película difamatoria hayan cometido delitos graves al divulgar información de alto secreto y provocar una brecha de seguridad relacionada con datos de una unidad de inteligencia de extrema sensibilidad”, afirmó.

El documental aborda, entre otros puntos, bombardeos contra viviendas, el uso de sistemas de inteligencia artificial para seleccionar objetivos y ataques en zonas donde previamente se había ordenado evacuar a la población civil.

El Ejército israelí, por su parte, ha rechazado las principales conclusiones del documental y sostiene que sus normas prohíben atacar deliberadamente a civiles. Los realizadores de NAZA, en tanto, señalaron que entrevistaron a más de 100 fuentes con conocimiento de las operaciones israelíes y que contrastaron esos testimonios con documentos y otras fuentes periodísticas.