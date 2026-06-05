NASA reporta emergencia tras fuga de aire en la Estación Espacial Internacional: Astronautas deben refugiarse

La encargada de comunicaciones de la agencia espacial, Bethany Stevens, explicó a través de su cuenta de X que la orden se debe a grietas que se han registrado en el tiempo.

La mañana de este viernes, la NASA informó la orden de refugiarse a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) luego que se detectara una fuga de aire que estaba siendo reparada.

La encargada de comunicaciones de la agencia espacial, Bethany Stevens, comunicó a través de su cuenta de X que “el túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocido como PrK, ha sufrido grietas y fugas desde hace tiempo”.

“Problemas que Roscosmos ha intentado mitigar en la medida de lo posible hasta la fecha. Estas grietas siempre han sido motivo de preocupación para la NASA, que las sigue muy de cerca“, agregó.





La NASA ordena refugiarse a tripulantes de la Estación Espacial Internacional tras fuga de aire

Tras la aparición de nuevas fugas, desde la NASA detallaron que Roscosmos, la agencia espacial rusa que también trabaja en la EEI, “ha decidido llevar a cabo una operación de reparación más extensa el viernes 5 de junio“.

“Por precaución, la NASA ha ordenado a los cuatro miembros de la misión SpaceX Crew-12 y al astronauta de la NASA Chris Williams que adopten una postura de seguridad elevada en la nave Dragon mientras se realiza la reparación“, detallaron.