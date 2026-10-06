06/ 10/ 2026 08:49

Muerte de investigadora de laboratorio de Siberia desata alerta por sospecha de peste neumónica: Qué se sabe

Las autoridades de la región de Irkutsk, en Siberia, mantienen restricciones en varios hospitales y bajo vigilancia médica a unas 200 personas, tras la muerte de una técnica de laboratorio de 28 años por una neumonía de origen desconocido. Medios regionales apuntan a que la mujer, que trabajaba en el Instituto Antipeste, podría haberse contagiado de peste neumónica tras un accidente en el laboratorio. Sin embargo, el organismo sanitario ruso aseguró que las pruebas no detectaron patógenos vinculados a la enfermedad.