Reportan muerte de Edith Eger, sobreviviente del Holocausto y autora de La bailarina de Auschwitz

Esta noche se confirmó el deceso de la aclamada psicóloga que sobrevivió a uno de los peores crímenes de la humanidad. Con más de 3 millones de copias vendidas, Eger plasmó en aquel libro su sobrecogedora historia como superviviente del Holocausto.

En horas de la noche de este lunes 27 de abril fue confirmada la muerte de Edith Eger, escritora sobreviviente del Holocausto y autora del libro La bailarina de Auschwitz, que ha vendido más de tres millones de ejemplares.

La también psicóloga tenía 98 años de edad al momento de su deceso, y fue informado por uno de sus hijos mediante su cuenta oficial de Instagram, donde fue despedido con un sentido homenaje.

“Hoy nuestra querida Edith ha dejado su cuerpo terrenal. Se ha ido con la misma elegancia con la que vivió. Como un ángel que regresa a casa. Falleció rodeada del cariño de su familia y de un equipo dedicado“, escribieron.

“A todos nos ha conmovido profundamente su vida, y mantendremos vivo su recuerdo con nuestras acciones”, continuaron. “Edith, te acompañamos con alas de ángel en tu próximo viaje”.

Junto con ello, desde su familia pidieron a sus lectores y seguidores “compartir sus recuerdos o algún momento en el que ella haya marcado sus vidas”.

Quién fue Edith Eger

Edith Eger nació en 1927 en Eslovaquia y sus padres son de origen judío húngaro. Estudiaba gimnasia pero en 1942, cuando el gobierno húngaro dictó nuevas leyes antijudías, fue excluida de la selección de gimnastas que participarían en los juegos olímpicos.

Eger era apenas una adolescente en 1944 cuando ella y su familia fueron enviadas a Auschwitz, el infame campo de exterminio. Luego, sus padres fueron enviados a las cámaras de gas, pero la valentía de Edith les salvó la vida a ella y a su hermana.

Hacia el final de la guerra, Edith y otros prisioneros fueron trasladados a Austria. El 4 de mayo de 1945, un joven soldado estadounidense notó que su mano se movía levemente entre varios cadáveres. Rápidamente pidió asistencia médica y la salvó de la muerte.

Una de las publicaciones de Edith Eger es el libro titulado “La bailarina de Auschwitz”, publicado en 2017, en donde ella narra con lujo de detalles toda la experiencia que vivió antes, durante y después del Holocausto. Cuenta con 3 millones de copias vendidas.

“No podemos decidir hacer desaparecer la oscuridad, pero podemos decidir encender la luz”, dice uno de los pasajes más celebres de la obra, cuya autora deja un invaluable legado al servicio de la humanidad y las próximas generaciones.