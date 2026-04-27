27/ 04/ 2026 23:12

Inminente veredicto contra 3 acusados: La evidencia clave por el sicariato del empresario Daniel Silva

A un día de que se conozca el veredicto contra los tres acusados de ser los autores intelectuales del asesinato del empresario agrícola Daniel Silva, ocurrido en 2024, la Fiscalía liberó una serie de evidencias que demostrarían la culpabilidad de los imputados. Entre estas pruebas hay registros audiovisuales y escuchas telefónicas que darían cuenta de la planificación y participación de los detenidos de este homicidio por encargo motivado por el dinero.