27/ 04/ 2026 22:16

Pagaron tour de ensueño y perdieron su dinero: Mujeres denuncian que influencer de viajes las habría abandonado en Italia

Pagaron un tour de ensueño por Italia, pero perdieron su dinero. Hablamos de un grupo de mujeres chilenas, colombianas y mexicanas que tienen en la mira a una influencer de viajes de nuestro país. Acusan que reservaron un costoso recorrido por el sur de Italia y que la guía turística habría desaparecido, dejándolas supuestamente abandonadas, sin reservas y ni alojamiento. En una de las pocas comunicaciones que tuvieron con ella, la organizadora se habría excusado diciendo que la mafia italiana le había robado. La influencer no aparece en el registro de guías turísticas de Chile y ahora hay una querella en su contra.