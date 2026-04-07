Más de 180 mil pastillas de yodo han sido distribuidas en Irán: ¿Sirven ante un eventual ataque nuclear?

La central nuclear de Bushehr es la única operativa en Irán. Desde 2025, todas las tabletas se encuentran disponibles en los centros de salud del país.

Más de 180.000 pastillas de yodo han sido repartidas entre los habitantes del sur de Irán como parte de un plan de preparación ante un eventual ataque a la central nuclear de Bushehr.

Según reportó Iran International English, la principal red de noticias en el mundo sobre Irán, estos comprimidos han sido entregados en todos los centros de salud de la ciudad, siguiendo un protocolo que prioriza a los residentes más cercanos a la planta.

Dicho medio aclaró, eso sí, que el vicerrector de sanidad de la Universidad de Ciencias Médicas de Bushehr había afirmado que la distribución comenzó antes de la guerra de los doce días, es decir, en junio de 2025.

Según el funcionario, la implementación en un comienzo priorizó las áreas aledañas a la central nuclear antes de extenderse a toda la ciudad. Desde esa fecha, las tabletas están disponibles en todos los centros de salud de Bushehr.

“Desde el inicio del plan, todos los centros de salud integrales han estado distribuyendo tabletas de yodo utilizando formularios y directrices preestablecidas, y ahora están disponibles para todos los residentes”, dijo el funcionario.

La central nuclear de Bushehr, la única operativa en Irán, han sido objetivo de varios ataques en las últimas semanas, con impactos registrados cerca del perímetro e incluso a corta distancia del reactor principal.





¿De qué sirve el yodo en un accidente nuclear?

Las autoridades indicaron que las pastillas están destinadas a ser utilizadas en caso de “un incidente radiológico”: la dosis varía según la edad, y se recomienda tomar las pastillas desde 24 horas antes hasta cuatro horas después de una posible exposición.

En los accidentes nucleares se puede emitir yodo radioactivo al entorno en forma de nube o de penacho que, posteriormente, contamina el suelo, los alimentos y el agua. También se puede adherir a la ropa y la piel, informó la Organización Mundial de la Salud.

El yodo es un elemento necesario de la alimentación y sirve a la tiroides para sintetizar hormonas que regulan el metabolismo. Durante un accidente nuclear, esta glándula es especialmente vulnerable porque no diferencia entre el yodo estable y el radiactivo.

Si bien el el yoduro de potasio no funciona como antídoto de la exposición a la radiación, sí actúa protegiendo la tiroides en el caso de que haya riesgo de exposición interna a yodo radiactivo, como puede ocurrir tras un accidente nuclear.

Iraníes formaron cadenas humanas en centrales y puentes

Tras la amenaza de Donald Trump de atacar infraestructura clave si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz antes del plazo fijado por Washington, Irán impulsó movilizaciones ciudadanas este martes frente a centrales eléctricas y puentes.

En una acción promovida por el propio oficialismo de ese país, se reportaron cadenas humanas en torno a instalaciones estratégicas en distintas ciudades iraníes.

“Estaremos unidos, mano a mano, para decir: atacar infraestructura pública es un crimen de guerra”, declaró viceministro de Juventud, Alireza Rahimi, quien llamó a jóvenes, artistas y deportistas a participar en las manifestaciones.

Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró que 14 millones de personas se habían inscrito voluntariamente para luchar por su país y habían manifestado su disposición a sacrificar sus vidas en defensa de Irán.