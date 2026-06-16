Hubo evacuaciones y caos en habitantes: Impresionantes registros en Indonesia tras fuerte sismo de 6.7

A través de cámaras de seguridad, se pudo apreciar la magnitud del movimiento telúrico en el sudeste asiático.

Un fuerte sismo de magnitud 6.7 afectó a la isla de Célebes, ubicada en Indonesia, donde el movimiento telúrico tuvo una profundidad de solo 10 kilómetros, lo que provocó varios destrozos en la zona.

Autoridades locales reportaron que no hay víctimas fatales y ocho personas terminaron con lesiones. Cabe mencionar que hace ocho años, la misma zona había sufrido un sismo 7.5 y posterior tsunami, que provocó la muerte de 4 mil personas.