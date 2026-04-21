Hay 13 personas heridas: Hombre mató a turista en las pirámides de Teotihuacán y se suicidó

El atacante habría dejado pruebas en la escena que demuestran que sentía admiración por la masacre de Columbine en 1999 en Estados Unidos.

Este lunes se produjo una balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán en México, donde un hombre mató a una turista canadiense y luego se suicidó, dejando 13 personas heridas.

El atacante fue identificado como Julio César Jasso Ramírez (27) y los hechos ocurrieron en la Pirámide de la Luna.





¿Qué es lo que se sabe sobre el ataque?

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad de México aseguró que las autoridades y equipos policiales “llevan a cabo las acciones tendientes al esclarecimiento de los hechos”.

En esa misma línea detallaron que el atacante poseía identificación oficial mexicana: “La causa de la muerte del presunto agresor será determinada con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes”, indicaron.

Horas más tarde, actualizaron el estado de salud de las 13 personas que resultaron heridas, confirmando que 8 de ellas siguen hospitalizadas y 5 fueron dadas de alta.

En tanto, medios mexicanos señalan que el atacante dejó en la escena del crimen una fotografía editada con inteligencia artificial, donde aparece él con Eric Harris y Dylan Klebold, quienes se suicidaron tras protagonizar la masacre de Columbine en 1999 en Estados Unidos.

Julio César Jasso llevó a cabo el tiroteo un 20 de abril, el mismo día en que ocurrió la masacre de Columbine.

Revisa las publicaciones de X:

En relación a los hechos violentos acaecidos en la “Zona Arqueológica de Teotihuacán”, donde se registraron dos decesos y 13 personas lesionadas, #FiscalíaEdoméx en coordinación con las instituciones integrantes de la Mesa de Paz del #Edoméx y del @GabSeguridadMX, lleva a cabo… pic.twitter.com/yp6Gc5PMzu — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 21, 2026