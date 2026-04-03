Gobierno argentino ofrece millonaria recompensa por información del paradero de Galvarino Apablaza
La recompensa apunta a obtener antecedentes que permitan ubicar al exmiembro del FPMR, quien es requerido por la justicia en nuestro país y mantiene una orden de captura vigente.
Este viernes el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina dio a conocer una millonaria recompensa para quien entregue información que permita dar con el paradero de Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán.
Según detalló el organismo estatal en su cuenta de X, la recompensa asciende a 20 millones de pesos argentinos, alrededor de $12 millones chilenos, para quien “sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr” su captura.
Esto, considerando que sobre Apablaza pesa una orden de captura nacional e internacional desde el 31 de marzo de 2026, fecha en que se intentó concretar su detención para dar curso a su extradición a Chile, pero que no se logró concretar ya que no fue encontrado por la policía.