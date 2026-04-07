De ver reality shows a leer la Biblia: Rapero desclasificó su día a día con Maduro en la cárcel

El artista estadounidense Tekashi 6ix9ine habló de su cercanía con el exdictador venezolano, con quien compartió en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, relató su experiencia compartiendo con Nicolás Maduro en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

El artista salió de la cárcel el pasado 3 de abril, luego de permanecer tres meses tras infringir su libertad supervisada por un caso de crimen organizado.

En entrevista con Telemundo, el rapero señaló que estuvo tan cerca de Maduro que hasta podía tocar su cama con el pie.

Además, reconoció que veían televisión todo el día, incluyendo reality shows y espacios de conversación. “Te juro por el Dios más sagrado que Maduro está viendo este programa ahora mismo”, afirmó.





6ix9ine y su cercanía con Maduro en la cárcel

Al ser consultado sobre el exlíder del régimen venezolano, 6ix9ine reveló que “el hombre lee la Biblia, es muy creyente en Dios. Todo el mundo ha cometido errores, no somos perfectos. Él lee la Biblia, él ora”.

El rapero también desclasificó cómo era el día a día en prisión. “Nos pasábamos viéndolos a ustedes”, contó entre risas a los conductores del programa de TV.

Cabe mencionar que, en su salida de la cárcel, se viralizó un video en redes sociales donde aparece el artista sosteniendo un peluche de Bob Esponja. Según él, habría sido firmado por el venezolano.

“Maduro. 2 de abril. Venezuela por siempre, 6ix9ine 101”, decía un escrito en el mencionado peluche.