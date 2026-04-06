06/ 04/ 2026 12:46

Abogado asegura que Galvarino Apablaza está en Argentina: “Fue más de una vez a su casa y ni se dieron cuenta”

El abogado defensor de Galavarino Apablaza, Rodolfo Yanzón, se refirió al presente del exFPMR y sostuvo que no consideran la posibilidad de entregarse de manera voluntaria y que inlcuso podrían llevar el caso a la ONU. Junto a esto, declaró que “está en Argentina, Apablaza está en el país y está esperando que esto se resuelva”, incluso declaró que “fue más de una vez a su casa y ni se dieron cuenta. Está cerca, está en la Argentina”.