“Hay denuncias por extorsión y hasta secuestro”: Tres detenidos por mafia china estaban cumpliendo condena en libertad - Chilevisión

De manera extraoficial, porque aún no ha sido confirmado por PDI, cinco ciudadanos chinos habrían sido detenidos a través de varios operativos en el Barrio Meiggs. A los involucrados se les investigan delitos económicos como asociación ilícita y lavado de activos, además de otros violentos como tráfico, secuestro y homicidio. De hecho, tres de los integrantes de esta banda habían sido detenidos y estaban cumpliendo su condena en libertad y montaron una empresa delictual donde hay casinos de juegos clandestinos, prostitución y extorsiones.