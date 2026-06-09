Encuentran subametralladora UZI extraviada por Carabineros en Puerto Montt: Estaba en una zanja

El armamento fue encontrado en un sitio eriazo en la zona rural de La Colonia, en el sector de Alerce. También se halló el cargador con 30 cartuchos calibre 9 milímetros.

Durante la noche de este lunes, y al interior de una zanja se encontró la subametralladora UZI que fue extraviada por un carabinero en una fiscalización en Puerto Montt, región de Los Lagos. También se halló el cargador con 30 cartuchos calibre 9 milímetros.

El armamento fue encontrado en un sitio eriazo en la zona rural de La Colonia, en el sector de Alerce, siendo el resultado de las diligencias investigativas efectuadas por el OS9 de Carabineros en coordinación con la Fiscalía Militar.

El general de la Décima Zona de Carabineros, Jorge Valdivia, señaló que con esto se le entrega tranquilidad a la ciudadanía porque “ya no existe armamento extraviado… ya está en nuestras manos y recuperado”.

Además, reveló que en el marco de la investigación, una persona “tuvo la voluntad de devolver” el arma.





Carabinero involucrado fue separado

El general Valdivia confirmó que el funcionario que perdió la UZI fue separado del servicio y se inició un sumario administrativo para establecer responsabilidades.

“Esto corresponde a un error personal y por supuesto, de forma inmediata se reiteran a nivel nacional las instrucciones para el cuidado del armamento”, añadió.