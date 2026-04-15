Dueños de camiones de Valparaíso llaman a movilizaciones por alza de combustibles

El gremio anunció una protesta para el próximo lunes en la Ruta 68 debido al incremento en los costos del combustible y cómo afecta en la operación de los transportes de carga.

Tras la nueva alza del precio de los combustibles anunciada este miércoles por ENAP, la Federación de Dueños de Camiones de Valparaíso anunció que tendrán una jornada de manifestaciones.

La organización hizo un llamado para realizar una protesta el próximo lunes 20 de abril, a partir de las 8 de la mañana en el enlace Algarrobo de la Ruta 68.

Desde el gremio señalaron que el llamado a la manifestación se hizo considerando que el incremento en los costos del combustible, que afecta directamente la operación del transporte de carga.





Esto se suma al anuncio de Camioneros de la Región de Tarapacá, quienes informaron de una convocatoria a un paro, el que podría incluir bloqueos de rutas, como repercusión ante el impacto económico que tiene el alza de combustibles en el sector.

ENAP confirma nuevo aumento en precio de las bencinas

En su informe semanal de precios la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) confirmó una nueva alza en el precio de los combustibles.

En concreto, a partir de este jueves 16 de abril el precio de la gasolina de 93 octanos subirá 20,2 pesos por litro, mientras que la gasolina de 97 octanos aumentará 22,3 pesos por litro.