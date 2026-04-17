Ministro Poduje confirmó demolición de viviendas reconstruidas en El Olivar: Constructora respondió

“No vamos a pagar un peso a esta constructora hasta que no se definan las responsabilidades mediante tribunales”, advirtió el titular de Vivienda y Urbanismo.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció este viernes que más de 50 viviendas que fueron reconstruidas tras los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso en el 2024 serán demolidas.

De acuerdo con el secretario de Estado, la decisión fue tomada a partir de un estudio que fue encargado al Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile.

El motivo de la indagación, explicó en Contigo en Directo, fue la denuncia de unos proveedores de la constructora sobre un presunto uso de materiales que no estaban preparados para resistir sismos.

En vista de lo anterior, dicho estudio confirmó “el riesgo estructural en que fueron construidas y detecta riesgos de control de incendios” en los inmuebles.





“No vamos a pagar hasta definir responsabilidades”

“Las viviendas estarían incumpliendo la norma sísmica y de control de incendios, junto a una serie de falencias adicionales, razón por la cual nosotros vamos a tener que ordenar la demolición de estas viviendas que tenían un 98% de avance”, detalló Poduje.

“Los materiales fueron usados para prestaciones que no correspondían, además el diseño estructural tiene deficiencias y tiene problemas de resistencia al fuego. La querella la tenemos presentada. Esto es gravísimo”, señaló.

En esa línea, dio a conocer que los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público y que, además, presentaron acciones legales por estafa agravada, fraude al fisco y uso malicioso de certificaciones, coacción y amenazas, y tráfico de influencias.

“Tenemos sospechas de que este problema pudo haberse repetido. No vamos a pagar un peso a esta constructora hasta que no se definan las responsabilidades mediante tribunales“, advirtió.

Desde la Constructora San Sebastián respondieron al ministro y señalaron que no participaron en el diseño de la obra y catalogaron las acusaciones del ministro como “precipitadas” e “infundadas”.