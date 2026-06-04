Detienen a cuatro integrantes de la jauría de Franklin: Robaban celulares desde buses

Estos sujetos fueron detenidos luego que cerca de 10 miembros de esta organización subieran a una micro a robar a pasajeros.

Detienen a cuatro integrantes pertenecientes a la jauría de Franklin, quienes se caracterizan por el robo de celulares de buses que transitan por avenida Santa Rosa.

Estos sujetos fueron detenidos luego que cerca de 10 miembros de esta organización criminal subieran a una micro en Santa Rosa con Placer. Tras unos minutos de trayecto intimidaron y robaron a los pasajeros.





Al bajarse en Santa Rosa y Pedro Lagos, Carabineros logró la detención de estos cuatro individuos.

“El trabajo preventivo y focalizado permitió la detención en flagrancia de sujetos que robaban especies de pasajeros en el transporte público… Los sujetos fueron detenidos en el paradero de Pedro Lagos y Santa Rosa y se recuperaron especies de las víctimas”, se indicó desde Carabineros.