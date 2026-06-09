Conjunción de Venus y Júpiter: Cómo ver hoy 9 de junio el fenómeno astronómico

El evento astronómico tendrá a dos de los planetas más brillantes del sistema solar en una ubicación privilegiada para la observación a simple vista.

Este 9 de junio se podrá ver un inusual evento astronómico en los cielos de Chile con la conjunción planetaria entre Venus y Júpiter .

El fenómeno astronómico se verá muy cerca durante la puesta de sol mirando hacia el horizonte, en dirección al oeste.

Según explica la NASA una conjunción planetaria ocurre cuando “dos planetas que parecen estar cerca el uno del otro desde nuestro punto de vista en la Tierra, a pesar de que siguen separados por millones de kilómetros de distancia en el espacio”.





Cabe destacar que estos son dos de los planetas más brillantes, por lo que esta es una posibilidad privilegiada para observarlos de manera nítida y a simple vista.

¿Cuándo y cómo ver la conjunción desde Chile?

La conjunción planetaria entre Venus y Júpiter se podrá ver este martes 9 de junio en el cielo Chile .

La mejor hora para la observación de este fenómeno es durante el atardecer, cerca de las 18:30 horas (hora local).

Lo ideal es esperar que cielo esté lo suficientemente oscuro para poder ver el brillo de ambos cuerpos en su esplendor.

Este fenómeno podrá ser observado a simple vista, pero de igual manera se recomienda el uso de telescopio o binoculares para la mejor apreciación.