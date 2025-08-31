 Retienen a 20 personas tras homicidio en fiesta clandestina en Independencia: Intentaron huir por el techo - Chilevisión
31/08/2025 21:28

Retienen a 20 personas tras homicidio en fiesta clandestina en Independencia: Intentaron huir por el techo

En un operativo de la Policía de Investigaciones, un grupo de asistentes a una fiesta clandestina intentaron escapar por el techo del recinto en medio de un procedimiento por homicidio en el lugar. Cerca de 20 personas fueron retenidas en la comuna de Independencia tras el asesinato de un joven de nacionalidad peruana. El paradero del autor del crímen aún es una incógnita. Situación que activó alertas en las autoridades por la cantidad de homicidios que se registraron en la Región Metropolitan, los cuales fueron cinco en las últimas 48 horas.

