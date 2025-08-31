 Quedó grabado | Personas escaparon por el techo tras homicidio en Independencia - Chilevisión
31/08/2025 09:35

Quedó grabado | Personas escaparon por el techo tras homicidio en Independencia

Durante la mañana de este domingo y tras la llegada del equipo ECOH de la Fiscalía a un local nocturno no autorizado en la comuna de Independencia para investigar un homicidio a las afueras del recinto, un grupo de cinco individuos saltaron del techo y escaparon del lugar para evitar un control policial. Los primeros antecedentes indican que la víctima sería un hombre de 25 años de nacionalidad peruana, quien habría sido atacado por al menos una persona que disparó en dos oportunidades. Tras el operativo se concretó la detención de dos mujeres. 

