Conmoción en Parque Balmaceda: Apuñalaron a dos personas en asaltos diferentes casi al mismo tiempo - Chilevisión

Durante la madrugada de este miércoles, se registraron dos robos con violencia en circunstancias similares en las cercanías del Parque Balmaceda. Los hechos habrían ocurrido luego de que los delincuentes abordaran a sus víctimas para robar sus pertenencias, provocándoles heridas cortopunzantes en sus piernas. Los hurtos ocurrieron con algunos segundos desface e incluso los heridos no se conocían entre sí. En tanto, Bomberos llegó hasta el lugar para prestar primeros auxilios a los afectados, dejando la investigación en manos de Carabineros, quienes investigarán la dinámica de los asaltantes.