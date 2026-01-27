 Fue asesinado a tiros mientras cambiaba una rueda: Investigan homicidio en calle de Estación Central - Chilevisión
27/01/2026 07:39

Fue asesinado a tiros mientras cambiaba una rueda: Investigan homicidio en calle de Estación Central

Durante la madrugada de este martes, se reportó el asesinato a tiros de un hombre de nacionalidad venezolana en la comuna de Estación Central. Al momento del ataque, la víctima se encontraba cambiando una rueda en la vía pública junto a otros dos acompañantes. Uno de ellos también quedó herido tras recibir un impacto en el muslo. Los primeros antecedentes indican que los autores llegaron al lugar en un vehículo con vidrios polarizados y percutaron una serie de disparos para luego darse a la fuga.  

