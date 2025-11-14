Cuantioso atraco: Falsos policías maniataron a trabajadores y robaron bodega de cigarrillos en Paine - Chilevisión

Un grupo de 15 delincuentes concretaron un cuantioso atraco en una bodega de cigarrillos en Paine. De acuerdo a información preliminar, los sujetos llegaron hasta un recinto en una zona rural y, usando pasamontañas, armas de fuego y supuestos uniformes de policía, intimidaron y maniataron a trabajadores de una empresa. Tras eso, ingresaron a uno de los galpones y se hicieron con un cuantioso botín de cigarrillos, presuntamente de contrabando. El caso se encuentra en investigación y desde Carabineros y Policía de Investigaciones manejan dos potenciales versiones del hecho.