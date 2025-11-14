 Cuantioso atraco: Falsos policías maniataron a trabajadores y robaron bodega de cigarrillos en Paine - Chilevisión
Minuto a minuto
Cómo seguir en vivo las elecciones 2025 por la App MiCHV Hombre fue a ver show de Edo Caroe y murió atropellado por un camión de valores en Providencia Es falso que Servel no entregue copias de las actas de escrutinio “Aunque me desaparezcan...”: Cristal Aguilera alzó la voz tras nuevas detenciones en el caso del crimen de Krishna Antecedentes claves: La cronología del crimen de la joven Krishna Aguilera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
14/11/2025 11:45

Cuantioso atraco: Falsos policías maniataron a trabajadores y robaron bodega de cigarrillos en Paine

Un grupo de 15 delincuentes concretaron un cuantioso atraco en una bodega de cigarrillos en Paine. De acuerdo a información preliminar, los sujetos llegaron hasta un recinto en una zona rural y, usando pasamontañas, armas de fuego y supuestos uniformes de policía, intimidaron y maniataron a trabajadores de una empresa. Tras eso, ingresaron a uno de los galpones y se hicieron con un cuantioso botín de cigarrillos, presuntamente de contrabando. El caso se encuentra en investigación y desde Carabineros y Policía de Investigaciones manejan dos potenciales versiones del hecho.

Lo más visto

“Aunque me desaparezcan...”: Cristal Aguilera alzó la voz tras nuevas detenciones en el caso del crimen de Krishna

Este jueves se detuvo a un hombre de 44 años apodado "El Krosty", mientras que en la mañana de este viernes se entregó voluntariamente Kevin Aillapán, quien vive en la última vivienda que fue allanada.

14/11/2025

Aumenta el monto del Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa el requisito y cómo obtenerlo

El próximo mes los pensionados recibirán $29.055, correspondiente al aguinaldo, pero pueden aumentar esa cifra cumpliendo con una condición al 30 de noviembre de 2025.

13/11/2025

“Comenzó a modificar...”: Surgen nuevos antecedentes de la demanda de Marite Matus contra Camilo Huerta

La empresaria acusa que dejó de recibir pagos unilateralmente y que Huerta la excluyó de la toma de decisiones respecto del negocio en conjunto, como también denegó su acceso a la información de la empresa.

14/11/2025

“Lamentamos profundamente...”: Familia Ugalde Cruz-Coke rompe el silencio tras crimen de La Reina

A través de un escrito divulgado por sus representantes, la familia defendió la inocencia del imputado y señaló que están colaborando con la justicia para "esclarecer cuanto antes estos hechos horribles".

13/11/2025
Publicidad