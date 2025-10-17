 “Estamos totalmente desprotegidos”: Familia fue víctima de violento turbazo en Huechuraba - Chilevisión
17/10/2025 08:56

“Estamos totalmente desprotegidos”: Familia fue víctima de violento turbazo en Huechuraba

Una familia fue víctima de un violento turbazo en su casa, en la comuna de Huechuraba. Seis sujetos a rostro cubierto con pasamontañas ingresaron a una vivienda e intimidaron a los residentes con armas de fuego a eso de las 6 de la mañana. Según relató la víctima, ese tipo de delitos ha sido recurrente en el sector durante el último tiempo. “Estamos totalmente desprotegidos, no hay conciencia de proteger a la gente. Están preocupados de otros temas, están preocupados de puras estupideces”, aseguró.

