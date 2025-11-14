Esperó que se fueran los ladrones: Acusan a funcionario municipal de robar $20 mil pesos tras millonario atraco a carnicería - Chilevisión

Dos hechos ocurridos al interior de una carnicería en Cerrillos son los que en este momento están investigando las policías. El primero fue un millonario atraco que tuvo como protagonistas a una banda de delincuentes. Los antisociales ingresaron al local, sustrajeron más de 2 mil kilos de carne —avaluados en $70 millones de pesos— y abandonaron la escena. Un funcionario de seguridad municipal que presenció el robo evitó dar aviso a Carabineros, esperó que se fueran los ladrones y hurtó $20 mil pesos de la caja registradora.