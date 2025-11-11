Detienen a tres sujetos por crimen en bencinera de Pedro Aguirre Cerda - Chilevisión

Este martes se confirmó la detención de tres sujetos sindicados como autores del asesinato del trabajador de una bencinera de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago. El crimen, ocurrido a finales de octubre, cobró la vida de un joven venezolano de 23 años que intervino para defender a un bombero —su compañero de trabajo—, quien había sido agredido por parte del grupo delictual. Los tres detenidos, todos venezolanos de situación migratoria irregular, golpearon y redujeron a la víctima antes de dispararle en el suelo.