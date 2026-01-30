Video | Captan momento exacto de detención de sujeto armado en el Parque Bustamante - Chilevisión

Durante la mañana de este viernes, un sujeto fue capturado con un arma en pleno Parque Bustamante, en Providencia. En un inicio, la situación fue advertida por trabajadores del lugar, quienes dieron aviso a personal de seguridad municipal de Providencia. Al ser fiscalizado, el sujeto fingió dormir para ocultar la evidencia; sin embargo, una vez que los uniformados detectaron la presencia de un objeto sospechoso, lo retuvieron y dieron aviso a Carabineros. Finalmente, se confirmó que el arma era de fogueo. El hombre contaba con antecedentes penales por robo con intimidación y robo en lugar no habitado.