VIDEO | PDI dispara a delincuentes en asalto a local de comida: Simularon ser repartidores de delivery

La noche de este lunes, un funcionario policial que estaba de civil en el lugar frustró el robo. Los sujetos habían intimidado a los clientes y trabajadores con arma de fuego.

Un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un robo en un local de comida rápida, disparando a dos delincuentes este lunes en la comuna de Estación Central durante la noche del martes.

Alrededor de las 23:30, un funcionario policial estaba de civil en el lugar junto a su pareja cuando supuestos trabajadores de delivery intentaron efectuar el asalto.

Los dos sujetos llegaron en motocicleta con mochilas de estas aplicaciones de reparto para simular un retiro de comida. Sin embargo, no era así.

Su intención era asaltar a las personas del lugar, tanto a los clientes como a los trabajadores, a quienes intimidaron con un arma de fuego para robar pertenencias personales.

“Se incauta un arma con la serie borrada. A la vista de nosotros es verdadera con munición 9mm, la cual fue fijada, levantada y será periciada por el laboratorio de criminalística de nuestra institución”, informó PDI.

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Cuando el detective se percató de los delincuentes, se identificó como PDI e hizo uso de su arma fiscal en contra de ellos. En ese momento, uno decidió arrancar en su motocicleta con los objetos robados.

Sin embargo, el policía lo alcanzó y le disparó, dejándolo herido en el suelo. Luego, volvió a ingresar al local donde estaba el otro sujeto forzejeando con uno de los trabajadores e hizo lo mismo. Todo esto fue grabado por una cámara de seguridad.

“Venía a comer y veo la situación, me bajo y veo que están corriendo. El joven de la PDI se identificó, hay que dejarlo muy claro. En defensa propia disparó y los hirió. Están las pruebas balísticas, yo creo que son más de nueve casquillos“, relató un testigo.

Ambos delincuentes fueron rápidamente trasladados a un centro asistencial, donde fueron identificados y detenidos.