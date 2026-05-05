VIDEO | Conductor fue baleado en violenta encerrona en Providencia: Delincuentes usaron arma tipo Uzi

El conductor del vehículo mostró resistencia y los desconocidos le propinaron un disparo en la zona abdominal para luego huir en dirección desconocida.

Un conductor resultó herido a bala al resistirse al robo de su auto, luego de sufrir una encerrona la noche del lunes en la comuna de Providencia.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas en la calle Eduardo Munita Quiroga, donde la víctima visitaba a unos conocidos cuando fue interceptada por un grupo de entre dos y tres sujetos armados.

Según los antecedentes policiales, los delincuentes descendieron de un vehículo tipo city car portando armas de fuego cortas y largas, incluso manejaban un arma tipo Uzi.





El dueño del vehículo opuso resistencia al robo y los antisociales terminaron realizando un disparo que impactó a la víctima en la zona abdominal .

Posteriormente, los delincuentes escaparon en dirección desconocida tras lograr el robo y el conductor tuvo que ser trasladado hasta un recinto asistencial.

La investigación del caso quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).