10/ 04/ 2026 08:20

Turba evita detención en Colina y agrede brutalmente a carabinero: Un atacante terminó baleado

En Colina, una turba agredió brutalmente a un carabinero para evitar la detención de un sujeto. Esto se dio luego de una fiscalización, donde un hombre agredió a un uniformado y huyó hacia unos blocks. El funcionario policial siguió al sujeto y logró atraparlo, pero vecinos del sector intervinieron y le arrebataron al detenido, para luego golpear al policía con puños y objetos contundentes. Por este motivo, otro carabinero sacó su arma de servicio y disparó contra los atacantes, donde uno resultó herido y fue trasladado al Hospital San José. Se indicó que el uniformado se encuentra con un TEC cerrado en el Hospital de Carabineros.