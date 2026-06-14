Tres detenidos tras secuestro de feriante en Lampa: Involucrados serían parte del Tren de Aragua

La víctima estuvo privado de libertad por alrededor de 35 horas tras negarse a pagar una cuota por sus ventas.

La BIPE Antisecuestros Metropolitana informó la detención de tres hombres de nacionalidad venezolana por su presunta participación en el secuestro de un hombre en la comuna de Lampa.

El hecho ocurrió el pasado 14 de mayo, cuando los involucrados, que serían parte del Tren de Aragua, le exigieron pagos semanales a la víctima.

“La víctima se dedicaba a la venta de fármacos en distintas ferias libres de la comuna de Lampa, razón por la cual el Tren de Aragua lo contacta y le exige un pago semanal producto de esta actividad que realizaba en esa comuna”, señaló el subprefecto Hassel Barrientos.





Ante la negativa del hombre, los ahora detenidos lo secuestraron y mantuvieron privado de libertar por alrededor de 35 horas en Estación Central, mientras enviaban mensajes amenazantes a su pareja para que pagara y pudiera ser liberado.

Qué se sabe de los detenidos por secuestro en Lampa

De acuerdo con las autoridades, los tres detenidos son de nacionalidad venezolana, de 29, 26 y 27 años de edad; dos de ellos son hermanos.

Su detención se logró llevar a cabo tras el análisis criminal e inteligencia policial, además del equipo investigativo que posicionó a estos imputados en Lampa para ponerlos a disposición de los tribunal de justicia.