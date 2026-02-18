Registros muestran el momento exacto en el que hombre secuestrado en Independencia es perseguido por sujetos en vehículo - Chilevisión

Un hombre dominicano de 43 años fue víctima de secuestro a la medianoche de este miércoles en Independencia. Dos registros muestran el momento exacto en el que un grupo de sujetos lo persiguen en un automóvil por varias cuadras. El afectado corrió, sin embargo fue interceptado por estas personas que pedían $30 millones a cambio de su liberación. En uno de los videos se escuchan los gritos de ayuda de su pareja. La víctima estuvo alrededor de 12 horas cautiva y ya fue liberada, no obstante aún no se conoce si dicha suma fue entregada.