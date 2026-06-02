Investigan hallazgo de cadáver en caletera de la Ruta 78 en Talagante: Presenta impactos de bala

La Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros trabajan en recopilar antecedentes para esclarecer lo ocurrido con la víctima.

Funcionarios del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y efectivos de la PDI investigan el hallazgo de un cuerpo en horas de la noche de este martes en la Ruta 78, que une Santiago con San Antonio.

En concreto, el cuerpo sin vida fue encontrado en la caletera de la autopista, en el tramo que une las comunas de Talagante y El Monte, en dirección hacia la costa.

El descubrimiento fue realizado por personal de la Dirección de Seguridad Municipal de Talgante tras la denuncia de un vecino, quien advirtió la presencia del cuerpo en un paso bajo nivel.





De acuerdo con información preliminar, el hombre fallecido, de aproximadamente 30 años, presenta un impacto balístico en el cráneo y algunas heridas, aunque policías descartaron signos de tortura.

Personal de Carabineros mantiene a esta hora un resguardo del perímetro mientras se recopilan antecedentes y evidencias que puedan aportar al desarrollo de la investigación.

La Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros trabajan también en el lugar con el objetivo de esclarecer lo ocurrido con la víctima.