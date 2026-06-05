Hombre iba en bicicleta y fue retenido en rucos del Río Mapocho: Le robaron celular y vaciaron sus cuentas

Todo ocurrió la noche de este jueves cuando la víctima regresaba a su casa en bicicleta y fue abordado por cinco sujetos en el puente Bulnes, Parque de Los Reyes.

Un grave hecho ocurrió durante la noche de este jueves en el centro de Santiago, donde un trabajador fue víctima de un asalto y los delincuentes vaciaron su cuenta bancaria.

Según publicó Radio Bío Bío, todo ocurrió cerca de las 22:30, cuando la víctima regresaba a su casa en bicicleta y fue abordado por cinco sujetos en el puente Bulnes, Parque de Los Reyes.

Tres aparecieron desde un costado del puente y otros dos desde el otro extremo. Se indicó que los individuos lo sacaron de la bicicleta y tras oponer resistencia, uno de ellos lo golpeó con un arma en la cabeza.





Tras esto, la víctima fue llevado hasta la parte baja del puente, en el sector del río Mapocho, donde hay rucos y lo retuvieron por más de una hora bajo amenazas de muerte, donde se vio obligado a entregar la clave de su teléfono y acceder a sus cuentas bancarias.

De acuerdo a la víctima, le lograron sustraer cerca de $400 mil desde una cuenta digital, además de su teléfono celular.

Una vez que lo dejaron ir, la víctima acudió a una comisaría, donde denunció el hecho y según su declaración, todos los involucrados serían de nacionalidad venezolana.