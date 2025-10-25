 Hombre fue asesinado a balazos tras portonazo frustrado en Estación Central - Chilevisión
Minuto a minuto
“Se protegen”: Detenidos por desaparición de Krishna Aguilera tendrían un “código de silencio” Cristián Campos y su hija exigen millonaria indemnización a Raffaella Di Girolamo: Esta es la cifra “Hasta morir...”: El sentido mensaje de la hermana de Krishna Aguilera tras nuevas detenciones Kast baja y sube Parisi: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Vocales de mesa 2025: Revisa con tu RUT si fuiste designado y las causales para excusarte
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
25/10/2025 12:13

Hombre fue asesinado a balazos tras portonazo frustrado en Estación Central

En horas de este sábado, un hombre fue asesinado a balazos tras un portonazo frustrado en las afueras de su vivienda ubicada en Estación Central. Los hechos ocurrieron a eso de las 09:00 horas, cuando la víctima se subió a su vehículo en dirección a la iglesia. Preliminarmente, los vecinos del sector señalaron que se trató de dos atacantes, quienes se acercaron al hombre y al ver que se negó a entregar las llaves, lo asesinaron. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero murió producto de la gravedad de sus lesiones. Este hecho está vinculado a un choque ocurrido en Avenida 5 de abril con Las Magnolias. Personal municipal señaló que la camioneta que chocó en ese lugar venía a alta velocidad por su vínculo a estos hechos. Finalmente, los delincuentes no lograron sustraer la camioneta de la víctima y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra trabajando en el lugar.

Lo más visto

Paulina Nin sufrió millonario robo en su parcela en Paine: Esto es lo que se sabe

La animadora había salido a trabajar y al volver se percató del ingreso de los antisociales.

25/10/2025

“Se protegen”: Detenidos por desaparición de Krishna Aguilera tendrían un “código de silencio”

El Tribunal amplió el plazo de la detención hasta el martes 28 de octubre, dado que el Ministerio Público investiga la desaparición de Krishna Aguilera como un secuestro con homicidio.

25/10/2025

Vocales de mesa 2025: Revisa con tu RUT si fuiste designado y las causales para excusarte

Si se cumple con alguna de las causales, las personas que necesiten excusarse de ejercer como vocal de mesa tendrán plazo desde el próximo lunes 27 al miércoles 29 para presentarse en la Junta Electoral.

25/10/2025

Kast baja y sube Parisi: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD

Jeannette Jara se encuentra en el primer lugar de las preferencias, con un 25%; mientras que José Antonio Kast permanece en el segundo puesto con un 22%, tras bajar un punto.

25/10/2025
Publicidad