Hombre fue asesinado a balazos tras portonazo frustrado en Estación Central - Chilevisión

En horas de este sábado, un hombre fue asesinado a balazos tras un portonazo frustrado en las afueras de su vivienda ubicada en Estación Central. Los hechos ocurrieron a eso de las 09:00 horas, cuando la víctima se subió a su vehículo en dirección a la iglesia. Preliminarmente, los vecinos del sector señalaron que se trató de dos atacantes, quienes se acercaron al hombre y al ver que se negó a entregar las llaves, lo asesinaron. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero murió producto de la gravedad de sus lesiones. Este hecho está vinculado a un choque ocurrido en Avenida 5 de abril con Las Magnolias. Personal municipal señaló que la camioneta que chocó en ese lugar venía a alta velocidad por su vínculo a estos hechos. Finalmente, los delincuentes no lograron sustraer la camioneta de la víctima y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra trabajando en el lugar.