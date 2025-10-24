Hombre muere baleado en confuso incidente: Presunto intento de robo en casino clandestino en La Pintana - Chilevisión

Un hombre de cerca de 40 años perdió la vida al interior de un casino clandestino ubicado en la comuna de La Pintana. De acuerdo a lo señalado por vecinos, un grupo importante de personas descendieron desde un vehículo para robar en el lugar, donde el dueño, un ciudadano chino, señaló que encontró muerta a una persona en las inmediaciones de su habitación, por lo que se investiga la muerte por presunto robo. El hombre se encuentra el calidad de testigo, pero su figura podría cambiar a detenido tras las diligencias que realizan las policías.