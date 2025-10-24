 Hombre muere baleado en confuso incidente: Presunto intento de robo en casino clandestino en La Pintana - Chilevisión
Minuto a minuto
Violento paseo de curso en El Quisco: Apoderado protagoniza riña y agrede a estudiante de 13 años con arma blanca Fatal accidente: Hombre muere atropellado en Ruta 68 en dirección hacia la costa Incidentes en el INBA: Camioneta del rector fue vandalizada tras nueva jornada de protesta Destacan a Chile en prestigiosa revista por plan de vacunación contra el virus sincicial “Era un angelito”: El desgarrador relato de tío de niño fallecido tras choque a furgón en Recoleta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
24/10/2025 07:24

Hombre muere baleado en confuso incidente: Presunto intento de robo en casino clandestino en La Pintana

Un hombre de cerca de 40 años perdió la vida al interior de un casino clandestino ubicado en la comuna de La Pintana. De acuerdo a lo señalado por vecinos, un grupo importante de personas descendieron desde un vehículo para robar en el lugar, donde el dueño, un ciudadano chino, señaló que encontró muerta a una persona en las inmediaciones de su habitación, por lo que se investiga la muerte por presunto robo. El hombre se encuentra el calidad de testigo, pero su figura podría cambiar a detenido tras las diligencias que realizan las policías.  

Lo más visto

VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años

Vecinos del sector intentaron ingresar a la fuerza a la casa del hombre que fue apuntado por presuntamente cometer la agresión y lo lincharon cuando intentaba escapar del lugar.

23/10/2025

“Hemos sentido apoyo y cariño”: Así fue la masiva y emotiva despedida a Esteban Hermosilla, niño fallecido en Recoleta

El funeral del niño de 12 años que perdió la vida tras el choque que sufrió el furgón que lo trasladaba, se realizó en el Cementerio Parque del Recuerdo.

23/10/2025

“Eso cansa”: Los descargos de Michelle Carvalho y su cruce con Raquel Argandoña tras su eliminación de Fiebre de Baile

La brasileña no convenció al jurado lo que significó su salida del espacio, donde antes tuvo un cruce con parte del jurado. 

23/10/2025

“Vamos a quemarlos”: Atacan en la cárcel a imputados por choque en el que murió niño en Recoleta

El hecho ocurrió cuando reos del módulo donde se encuentran los acusados en el penal Santiago 1 intentaron atacarlos y lanzar fuego a su celda.

22/10/2025
Publicidad