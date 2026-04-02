Hombre hostigó a mujer en silla de ruedas en plena Estación Central: Quiso huir pero lo detuvieron

El programa Contigo en la Mañana cubría un operativo de fiscalización cuando el hombre, descalzo y con hálito alcohólico, comenzó a hacer desórdenes en la vía pública que culminaron con su arresto.

Un hombre fue detenido esta mañana en Estación Central, en pleno operativo de fiscalización, tras hostigar a una mujer en silla de ruedas que se encontraba en la vereda. De manera preliminar si indicó que habría estado bajo la influencia del alcohol o algún tipo de droga.

El momento fue captado en vivo por el programa Contigo en la Mañana, cuando el periodista Francisco Sanfurgo se encontraba cubriendo el procedimiento que efectuaba personal de Carabineros.

Fue en eso cuando el sujeto bajó de una micro en un evidente “estado alterado de consciencia”, según expresó el reportero. A bordo del bus del sistema Red inclusive habría protagonizado desórdenes que causaron molestias entre los pasajeros.





Posteriormente, un transeúnte tomó la palabra y dijo conocerlo: “Es un delincuente habitual del sector, que le han pegado muchas veces”. “Lo ubico, es un ladrón de acá del sector”, añadió.

Como si fuera poco, también amenazó a una periodista que se encontraba en el lugar. Minutos después, tras intentar besar a la misma señora en silla de ruedas, fue detenido por la institución policial. Al interior de su mochila portaba una botella de whiskey.

“Vamos a hacer el control de identidad y le vamos a cursar la boleta correspondiente por estado de ebriedad en la vía pública”, informó un carabinero a Chilevisión.

Mira el momento a continuación: