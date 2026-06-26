Desbaratan banda que asaltaba a clientes a la salida de bancos: Líder era expolicía

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia, mientras que el expolicía quedó en prisión preventiva.

La Policía de Investigaciones (PDI) desbarató una banda integrada por cuatro sujetos dedicada al robo violento de clientes bancarios. La organización era liderada por un expolicía venezolano, quien quedó en prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Centro Norte, dos integrantes asaltaban a las víctimas en motocicleta, mientras otros dos “las marcaban” dentro de sucursales bancarias y coordinaban la huida en un automóvil.

El líder de la banda había sido funcionario policial en Venezuela y utilizaba esa experiencia para planificar los delitos e instruir al resto del grupo.