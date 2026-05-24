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Detienen a acusado de agredir a su hijo de 10 meses en Paine: Vecinos intentaron lincharlo

De acuerdo con personal de seguridad municipal, el lactante tenía “hematomas” en su muslo tras el ataque.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

La tarde de este sábado se llevó a cabo un amplio trabajo de Carabineros y personal de seguridad de Paine para detener a un hombre acusado de agredir violentamente a un bebé de 10 meses, dejándolo con lesiones graves en sus piernas.

El hecho se dio a conocer a través de una denuncia interpuesta por la madre del menor en medio de la vía pública, cuando salió a pedir ayuda tras el ataque de su expareja.

Detalles del caso de agresión a lactante en Paine

El director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Paine, Miguel Lizama, indicó que alrededor de las 19:00 horas, “mientras el equipo efectuaba un patrullaje por avenida Pérez Canto, fue alertado por una persona de sexo femenino, quien denuncia que anteriormente su expareja había agredido a su hijo de 10 meses”, consigó La Tercera.

Ante esto, personal de seguridad accedió a la vivienda del menor, dando cuenta de las visibles lesiones que tenía el bebé en su muslo, “correspondiente a hematomas”.

El responsable sería el padre del lactante, quien no vive en el domicilio y se encontraba en el baño cuando los funcionarios municipales se percataron de lo ocurrido, por lo que lo retuvieron hasta la llegada de Carabineros.

Tras la llegada de Carabineros y al intentar trasladarlo, “los vecinos querían prácticamente linchar al agresor”, indicó Lizama.

Por su parte, el menor fue trasladado hasta el Hospital de Buin, donde quedó en observación médica y a la espera de una consulta especialista para constantar sus lesiones.

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