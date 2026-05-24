Detienen a acusado de agredir a su hijo de 10 meses en Paine: Vecinos intentaron lincharlo

De acuerdo con personal de seguridad municipal, el lactante tenía “hematomas” en su muslo tras el ataque.

La tarde de este sábado se llevó a cabo un amplio trabajo de Carabineros y personal de seguridad de Paine para detener a un hombre acusado de agredir violentamente a un bebé de 10 meses, dejándolo con lesiones graves en sus piernas.

El hecho se dio a conocer a través de una denuncia interpuesta por la madre del menor en medio de la vía pública, cuando salió a pedir ayuda tras el ataque de su expareja.

Detalles del caso de agresión a lactante en Paine

El director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Paine, Miguel Lizama, indicó que alrededor de las 19:00 horas, “mientras el equipo efectuaba un patrullaje por avenida Pérez Canto, fue alertado por una persona de sexo femenino, quien denuncia que anteriormente su expareja había agredido a su hijo de 10 meses”, consigó La Tercera.





Ante esto, personal de seguridad accedió a la vivienda del menor, dando cuenta de las visibles lesiones que tenía el bebé en su muslo, “correspondiente a hematomas”.

El responsable sería el padre del lactante, quien no vive en el domicilio y se encontraba en el baño cuando los funcionarios municipales se percataron de lo ocurrido, por lo que lo retuvieron hasta la llegada de Carabineros.

Tras la llegada de Carabineros y al intentar trasladarlo, “los vecinos querían prácticamente linchar al agresor”, indicó Lizama.

Por su parte, el menor fue trasladado hasta el Hospital de Buin, donde quedó en observación médica y a la espera de una consulta especialista para constantar sus lesiones.