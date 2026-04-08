08/ 04/ 2026 07:40

Cerrillos: Funcionario PDI frustró robo en local comercial e hirió a un delincuente

Durante la noche de este martes, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) iba llegando a su lugar de residencia cuando, gracias al aviso de su esposa, se percata de que en un local comercial cercano se estaba efectuando un robo con intimidación por un grupo de aproximadamente 7 personas. Los delincuentes sustrajeron diversas especies y dinero; para posteriormente intimidar a la dueña del lugar. El funcionario hizo uso de su arma de servicio e hirió a uno de los delincuentes.