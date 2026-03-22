22/ 03/ 2026 10:18

Adolescente de 14 años es apuñalado por otro de 15 en paradero de La Reina

La tarde de este sábado, un adolescente de 14 años resultó apuñalado en el tórax lluego de ser abordado en un paradero de buses en la comuna de La Reina. El autor del ataque sería otro adolescente, de 15 años, quien llegó a atacarlo en un contexto que todavía está siendo investigado. La víctima debió ser trasladada hasta el Hospital Luis Calvo Mackenna, donde se encontraría fuera de riesgo vital. Por su parte, el atacante fue detenido en situación de flagrancia.