Mucho ojo el sábado: En este sector de Santiago podrían caer gotitas - Chilevisión

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, dio a conocer cómo estará el tiempo los próximos días en Santiago. Este jueves las temperaturas alcanzarán su punto máximo con 30°C, pero tanto el viernes 31 como el sábado 1 los termómetros se anotarán un descenso abrupto. Es más, comenzando el fin de semana, incluso, podrían caer gotitas en la zona cordillerana, producto de una perturbación en altura. El escenario se normalizará el domingo 2, con una máxima de 27°C y cielos de despejados a parciales.