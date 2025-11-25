¿Más nubes que sol? Así se vienen los cambios en el tiempo de Santiago para esta semana - Chilevisión

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, dio a conocer cómo estarán los próximos días en Santiago. Una baja segregada, que ya se ha hecho presente en la capital, provocará un leve descenso de temperaturas y también nubosidad. Es más, este miércoles 26 podría ver intervalos en que los cielos estén derechamente nublados. Tampoco se descarta la presencia de chubascos y actividad eléctrica en la zona cordillerana desde la región de Coquimbo hasta la del Maule. La experta indicó que recién el domingo las temperaturas subirán y se disipará la nubosidad.