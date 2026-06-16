Rachas de hasta 100 km/h: DMC emite alerta por vientos fuertes para dos regiones del país

El estado preventivo se mantendrá vigente entre el miércoles 17 y jueves 18 de junio y también se advirtió la posibilidad de tormentas de arena debido los vientos de entre 70 y 100 kilómetros por hora.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este una alerta meteorológica por rachas de viento moderados a fuertes que se harán presentes en dos regiones del país.

La alerta se mantendrá vigente desde la noche del miércoles 17 de junio hasta la noche del jueves 18 de junio, o hasta que las condiciones así lo ameriten.

El fenómeno se hará presente debido debido a la condición sinóptica de vaguada en altura, lo que traerá una intensidad de viento de entre 70 y 100 kilómetros por hora .





El organismo también alertó por la posibilidad de que se desarrollen tormentas de arena en el norte del país.

Alerta por viento moderado a fuerte en dos regiones

De acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile, las regiones afectadas por vientos son:

Tarapacá (Cordillera)

(Cordillera) Antofagasta (Cordillera Costa, Precordillera, Precordillera Salar, Cordillera)

Dependiendo del sector, se estima que se podrían esperar rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el sector cordillerano de la región de Antofagasta.