No solo lluvia y no solo en Santiago: Los otros avisos y alertas vigentes de Meteorología en Chile
El organismo prevé fenómenos en zonas que van desde la región de Antofagasta hasta Los Ríos.
Siete avisos y una alerta emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile se encuentran vigentes este jueves 8 de octubre, como parte de las proyecciones por las condiciones del tiempo.
El organismo indica que varios fenómenos se desarrollarán de manera simultánea en la zona central del país, así como también hacia el sur y en territorio insular.
Estos incluyen vientos moderados a fuertes, probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas y tormentas eléctricas, en regiones que van desde Antofagasta hasta Los Ríos.
Siete avisos y una alerta por fenómenos meteorológicos
Alerta por viento moderado a fuerte
- Regiones afectadas: Antofagasta
- Duración: Hasta la noche del jueves 8 de octubre
- Causa: Corriente en chorro
Aviso por probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas
- Regiones afectadas: La Araucanía, Los Ríos
- Duración: Hasta la noche del jueves 8 de octubre
- Causa: Frente ocluido
Aviso de precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo
- Regiones afectadas: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins
- Duración: Hasta la noche del jueves 8 de octubre
- Motivo: Inestabilidad atmosférica
Aviso de probables tormentas eléctricas
- Regiones afectadas: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío
- Duración: Hasta la noche del viernes 9 de octubre
- Motivo: Inestabilidad atmosférica
Aviso de probables tormentas eléctricas
- Regiones afectadas: La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos
- Duración: Hasta la noche del jueves 8 de octubre
- Motivo: Inestabilidad atmosférica
Aviso de viento normal a moderado
- Regiones afectadas: Antofagasta, Atacama
- Duración: Hasta la noche del viernes 9 de octubre
- Motivo: Corriente en chorro
Aviso de precipitaciones normales a moderadas
- Regiones afectadas: Isla de Pascua (Región de Valparaíso)
- Duración: Hasta la tarde del jueves 8 de octubre
- Motivo: Sistema frontal