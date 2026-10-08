No solo lluvia y no solo en Santiago: Los otros avisos y alertas vigentes de Meteorología en Chile

El organismo prevé fenómenos en zonas que van desde la región de Antofagasta hasta Los Ríos.

Siete avisos y una alerta emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile se encuentran vigentes este jueves 8 de octubre, como parte de las proyecciones por las condiciones del tiempo.

El organismo indica que varios fenómenos se desarrollarán de manera simultánea en la zona central del país, así como también hacia el sur y en territorio insular.

Estos incluyen vientos moderados a fuertes, probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas y tormentas eléctricas, en regiones que van desde Antofagasta hasta Los Ríos.

Siete avisos y una alerta por fenómenos meteorológicos

Alerta por viento moderado a fuerte

Regiones afectadas: Antofagasta

Antofagasta Duración: Hasta la noche del jueves 8 de octubre

Hasta la noche del jueves 8 de octubre Causa: Corriente en chorro

Aviso por probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas

Regiones afectadas: La Araucanía, Los Ríos

La Araucanía, Los Ríos Duración: Hasta la noche del jueves 8 de octubre

Hasta la noche del jueves 8 de octubre Causa: Frente ocluido

Aviso de precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo

Regiones afectadas: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins

Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins Duración: Hasta la noche del jueves 8 de octubre

Hasta la noche del jueves 8 de octubre Motivo: Inestabilidad atmosférica

Aviso de probables tormentas eléctricas

Regiones afectadas: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío

Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío Duración: Hasta la noche del viernes 9 de octubre

Hasta la noche del viernes 9 de octubre Motivo: Inestabilidad atmosférica

Aviso de probables tormentas eléctricas

Regiones afectadas: La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos

La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos Duración: Hasta la noche del jueves 8 de octubre

Hasta la noche del jueves 8 de octubre Motivo: Inestabilidad atmosférica

Aviso de viento normal a moderado

Regiones afectadas: Antofagasta, Atacama

Antofagasta, Atacama Duración: Hasta la noche del viernes 9 de octubre

Hasta la noche del viernes 9 de octubre Motivo: Corriente en chorro

Aviso de precipitaciones normales a moderadas