El fenómeno se presentaría entre este sábado y domingo, acompañado de chubascos aislados. Entre las zonas afectadas se encuentra la región Metropolitana.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarán a cinco regiones del país.

A este pronóstico se suma otro aviso que el organismo había emitido previamente para Arica y Parinacota, también por este fin de semana.

De acuerdo con la información entregada por la DMC, el fenómeno se registrará entre la tarde de este sábado 28 y la noche de este domingo 29 de noviembre , debido a una vaguada en altura. Además, estará acompañado de chubascos aislados.

¿En qué regiones habrá tormentas eléctricas este fin de semana?

El pronóstico de la DMC indica que las tormentas eléctricas afectarán sectores cordilleranos de las siguientes cinco regiones, además de Arica y Parinacota: