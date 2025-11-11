El dolor de una comunidad: Impacto por muerte de una madre y sus dos hijos en choque con conductor ebrio - Chilevisión

El pasado 1 de noviembre, Marisol Valenzuela y sus dos hijos, Tiare y Manuel Rojas, murieron en Molina, en la región del Maule, luego de que el vehículo en que se trasladaban fuese impactado de manera frontal por un conductor que traspasó el eje de la calzada y, además, manejaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. El conductor es un conocido abogado de la zona que, tras ser formalizado, quedó en prisión preventiva en la cárcel de Parral. En la audiencia de formalización se dio a conocer que el individuo ya tenía una condena anterior por manejo en estado de ebriedad en 2022 y se le benefició con una pena sustitutiva de remisión condicional.