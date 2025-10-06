¡Triunfal debut! Fiebre de Baile arrasó en rating durante estreno de su nueva temporada en Chilevisión - Chilevisión

Fiebre de Baile regresó en gloria y majestad por las pantallas de Chilevisión. Después de más de una década, el programa estelar cautivó a los televidentes en el estreno de su nueva temporada.

Este domingo se emitió el gran debut del programa con un capítulo que consistió en diversos duelos entre los participantes, quienes interpretaron una variedad de ritmos musicales completamente en vivo.

El estelar conducido por Diana Bolocco lideró el rating al registrar un peak de 832 mil personas y una audiencia promedio de 653.724 personas.

En el mismo bloque horario (de 22:30 a 00:47 horas), Mega obtuvo 529.901; Canal 13 registró 380.891 y TVN con 201.609 en audiencia, posicionando así a Chilevisión en el primer lugar.

A partir de esta semana, Fiebre de Baile será transmitido en vivo de lunes a miércoles después de CHV Noticias. Además, podrás disfrutar de la previa del programa junto a The Ellas Show.

También podrás interactuar con la audiencia en el react de Claudio Michaux, en directo desde el mismo estudio del programa.