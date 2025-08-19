¡Nuevos desafíos y tendencias! Todo lo que debes saber del regreso de Fiebre de Baile - Chilevisión

Fiebre de Baile regresará en gloria y majestad a las pantallas de Chilevisión. Una nueva temporada que estará liderada por Diana Bolocco, quien se pone al frente del programa que dejó huella en la televisión chilena.

El formato abrirá paso a nuevos desafíos inspirados en tendencias virales y redes sociales, con la idea de atraer a audiencias de todas las edades para disfrutar de la competencia.

Nueva temporada, nuevas reglas

Una de las novedades será la votación en tiempo real. La audiencia podrá participar directamente en la definición de los resultados, lo que añade un elemento interactivo clave en esta nueva versión del estelar.

El programa regresa a las pantallas luego de más de una década desde su última emisión. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de estreno ni los nombres del jurado, la producción promete una temporada moderna llena de sorpresas.

A trece años de su estreno, Fiebre de Baile promete crear nuevos momentos icónicos, tal como protagonizaron figuras como Maura Rivera, Janis Pope, Rodrigo Díaz, Fabricio Vasconcellos y Pamela Díaz

En esta nueva edición, una nueva generación buscará replicar aquella chispa y conquistar al público.