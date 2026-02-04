¡Hoy se define todo! Así puedes ver la Gran Final de Fiebre de Baile por Chilevisión y plataformas digitales - Chilevisión

Las estrellas se enfrentarán en una feroz batalla por el primer lugar que hará vibrar a todo Chile. Descubre cómo verlo a continuación.
Miércoles 4 de febrero de 2026 | 19:11
La exitosa temporada de Fiebre de Baile tendrá su clímax en un espectáculo imperdible y totalmente EN VIVO.
Con la carismática animación de Diana Bolocco, el poderoso show de mediotiempo de los Power Peralta y la participación especial de grandes artistas nacionales, como Kidd Voodoo y Zúmbale Primo, el Movistar Arena se llenará de magia y talento.
La previa de Fiebre de Baile comienza a las 19:15 horas con The Ellas Show, a cargo de David Montoya y El Tomi (Tomás Printemps), quienes acompañarán a los fanáticos hasta las 21 horas desde la señal online de CHV y YouTube.
Luego, el querido comediante Claudio Michaux, acompañado de Pía Pérez, tomará las riendas con sus reacciones del espectáculo más grande del último tiempo.
La Gran Final de Fiebre de Baile empezará a partir de las 22:00 horas y podrás verla por la señal abierta de CHV. Pero atención, ya que igualmente puedes seguir la transmisión online en su sitio web y la app MiCHV.
Descarga nuestra aplicación en tu Smart TV o celular totalmente gratis y disfruta de las señales en vivo. ¡Acá puedes ver transmisión de pantalla abierta y también el react!